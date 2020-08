Mojich 5 cestovateľských naj

Za 10 rokov intenzívneho cestovania som si uvedomil, že na niektoré miesta myslím možno až príliš často. Zanechal som tam doslova kus srdca a môžem ich tak považovať za to naj, čo som v živote videl (aspoň zatiaľ).

Pokochajte sa a inšpirujte sa miestami, ktoré vám vyrazia dych.

HERAT, AFGANISTAN – Toto mesto sa teší prívlastku najčistejšie mesto v Strednej Ázií. Zabudnite na Kábul, ktorý bol počas občianskej vojny mudžahídov takmer úplne zrovnaný so zemou a dnes je to iba veľká masa odpadkov a smogu. Herat je iný. Mestu dominuje Alexandrova citadela a takzvaná piatková mešita, ktorá je postavená z lazuritu, posvätného kameňa, ktorý je známy tým, že posilňuje ducha, podporuje intuíciu, odstraňuje stres a upevňuje milostné a priateľské vzťahy. Akurát sa mi veľmi nepáčilo, že do mešity vstúpili aj so svojimi zbraňami vojaci. Chceli sa iba pomodliť. V tejto časti sveta sa ale odloženie zbrane môže považovať za fatálne.

KLÁŠTOR MAR MATTAI, IRAK – Vedeli ste, že najstarší kláštor na svete sa nachádza práve v Iraku? A nielen to, nájdete tu aj ruiny prvého kostola. Prítomnosť kresťanov v tejto ťažko skúšanej krajine siaha už do čias pôsobenia Ježiša. Tento kláštor nájdete na kopci nad pláňami Ninive a za dobrej viditeľnosti dovidíte až na Mosul – mesto, ktoré bolo v čase vyčíňania radikálneho Islamského štátu jednou z jeho hlavných bášť. Islamisti boli od kláštora čo by kameňom dohodil a skoro ho zničili. Bezpečnostným zložkám sa ho podarilo na poslednú chvíľu ochrániť a tak vďaka nim môžete aj vy toto miesto navštíviť a pomodliť sa za pokoj medzi národmi a náboženstvami.

SOMÁLSKO – GOOBWEYN – Juh Somálska bol pred očami zahraničných turistov skrytý takmer 30 rokov kvôli donedávna pretrvávajúcej občianskej vojne. Až sa takmer zabudlo na miesto, ktoré pripomína ostrov z filmu Stroskotanec s Tomom Hanksom. Tu uvidíte ako sa dravá rieka Jubba plná krokodílov vlieva do azúrovo čistého Indického oceánu. A ak by ste veľmi chceli, práve na tomto mieste vás môžu pokrstiť za Somálca. Viete ako? No predsa streľbou z kalašnikova. Len pozor, strieľajte do vzduchu, nie na druhú stranu rieky – mohli by tam byť ľudia!

NEGEVSKÁ PÚŠŤ, IZRAEL – Keď som prišiel do informačnej kancelárie a pýtal sa na nejaké rady ohľadom túry v púšti od príslušnej pracovníčky, prvé čo mi povedala bolo: „Na trojhodinovú túru si zoberte 5 litrov vody.“ Pyšne som sa zasmial – zdalo sa mi to naozaj prehnané. Veľmi rýchlo som pochopil, že nežartovala a jej kamenný výraz tváre potvrdil fakt, že ak podceníte pitie, hoci aj na jeseň, v tejto lokalite, zahyniete. 40 stupňové horúčavy počas najmiernejších období preveria vaše schopnosti. Založiť podvečer oheň a spolu s dobrým kamarátom doň hodiny pozerať a nepovedať ani slovo, patrí k mojim najsilnejším zážitkom.

MARIANKA, SLOVENSKO – Bolo by hriechom vynechať moju rodnú krajinu. Miesto, kde sa neustále rád vraciam a čerpám tak duchovné sily a povzbudenie je pútnické miesto Marianka neďaleko hlavného mesta Slovenska – Bratislavy, najstaršie na území niekdajšieho Uhorska. V tieni stromov tak môžete navštíviť kostol i kaplnky a načerpať tak dôležitú pokoru a pokoj do svojho života. V okolí nájdete veľmi príjemné a nie veľmi náročné turistické trasy, takže ak budete cítiť, že ste už dostatočne duchovne posilnení, nezabudnite napumpovať aj svoje telo.

A akých je vašich 5 naj?

Spísal: Peter Gregor

Fotografie: Peter Gregor, Peter Minárik, Pixabay